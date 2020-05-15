روسيا: وباء كورونا كثف أنشطة الإرهابيين في الشرق الأوسط

حذر نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرمولوتوف، من أن العناصر الإرهابية تكثف أنشطتها في الشرق الأوسط، وعلى الأخص في سوريا والعراق، مستغلة في ذلك انتشار وباء كورونا.

وقال سيرمولوتوف إن الخلايا النائمة للمنظمات الإرهابية لم تختف من الدول الأوروبية على الرغم من نظام التباعد الاجتماعي المفروض، وعدم وجود حشود كبيرة للناس هناك.

وأضاف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن ما يثير القلق بشكل خاص في هذا الصدد، هو الوضع في عدة مناطق في إفريقيا، وفي عدد من المناطق الأخرى في العالم.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي: "على سبيل المثال، تسعى المنظمات الإرهابية لكسب نقاط مستغلة تفشي الوباء، وذلك بالتكثيف الحاد لأنشطتها في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في سوريا والعراق".

وأعرب سيرمولوتوف عن أمله في ألا يفقد المجتمع الدولي تماسكه وحزمه في الحرب المشتركة ضد الإرهاب، في ظل تفشي فيروس كورونا.