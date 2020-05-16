آخرها القبض على مودة الأدهم.. "تيك توك" من المحاكم للبرلمان للدراما

جاء القبض على اليوتيوبر مودة الأدهم، بسبب ما تنشره من فيديوهات عبر تطبيق تيك توك، ضمن سلسلة من الأخبار المتداولة بشأن التطبيق الأشهر خلال الفترة الأخيرة، الذي زاد استخدامه خلال فترة حظر التجول بسب تفشي فيروس كورونا، ما بين القبض على بعض المستخدمين بتهمة نشر الفسق والفجور أو تناوله دراميا خلال المسلسلات أو طلبات الإحاطة الخاصة بالتطبيق تحت قبة البرلمان، وآخرها انضمام نجوم كبار له لتسجيل لحظات حياتهم.

القبض على مودة الأدهم

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الآداب مودة الأدهم "يوتيوبر" على منصات التواصل الاجتماعى، ومن مشاهير "التيك توك"، لنشرها مقطع يخدش الحياء العام ويخل بالقيم الأسرية.

وألقي القبض على مودة الأدهم داخل إحدى مناطق مدينة 6 أكتوبر، بعد رصد مقاطع فيديو مخلة تحرض على الفسق والفجور، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

نائب يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء لحظر "تيك توك" و"لايكي"

تقدم النائب جمال عباس، أمين عام حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط‎، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مُوجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول انتشار الـ"لايفات" عبر مجموعة من التطبيقات على الهواتف الذكية مثل "تيك توك" و"لايكي" والتي تقوم باستخدام الفتيات المُراهقات في أعمال منافية لقيم المجتمع المصري.

وقال "عباس"، في بيان، إن مُلاكي تلك الشركات لديهم مُخطط خبيث وهو استغلال الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بلادنا وتقوم باستغلال المُراهقات بحثهم على نشر "لايفات" للتعارف وتكوين الصدقات مع الشباب بهدف نشر الثقافات المُبتذلة على عكس الأعراف والتقاليد التي عرفت عن أخلاقيات ومبادئ المجتمع المصري، مُطالبًا الآباء بمتابعة ما يفعله أبناءه باستمرار وعلى الدوام على مواقع التواصل الاجتماعي للحفاظ عليهم من تلك المُخططات الهدامة.

مسلسل عمر ودياب يتناول تيك توك

وظهر الفنان طاهر أبو ليلة، الذي يؤدي دور بواب إحدى العمارات، وهو يحصل على درع التيك توك، فيفكر بطلا المسلسل "مصطفى خاطر" و"علي ربيعط في عمل حساب على تيك توك هما أيضا، للحصول على المال، ويحاولان فهم الطريقة من القهوجي.

تبدأ أحداث الحلقة 17 من مسلسل عمر ودياب، بمحاولات الثنائي بالوصول للجمهور على "تيك توك"، ولكنهما يفاجآن بإحدى نجمات تيك توك وهي "سو 98"، تتابعهما، ويخبرهم المكوجي أنها لديها ملايين المتابعين ويجب أن يستفيدا منها.

يذهب الثنائي للمطعم الذي تملكه نجمة التيك توك لعمل أعلى قيمة فاتورة، فينفق علي ربيع فلوس شبكة رشا خطيبته على الفاتورة، وينجحان في ذلك وتتصور معهما بالفعل لزيادة عدد المتابعين لهم.

عادل إمام ينضم لـ تيك توك بعلامة زرقاء

انضم الزعيم عادل إمام، إلى تطبيق الفيديوهات، "تيك توك"، ليلحق بعدد كبير من الفنانين، الذين انضموا إلى المنصة الجديدة، خلال الأسابيع والشهور الماضية.

وبدا حساب النجم عادل إمام، على تيك توك، "موثقًا"، ويتابعه أكثر من 50 ألف متابع، ونشر الحساب حتى الآن، 4 فيديوهات قصيرة من أعمال الزعيم السينمائية من بينها: "عريس من جهة أمنية"، و"التجربة الدنماركية"، وأيضا مقطع من مسلسل "فلانتينو" الذى يعرض حاليا على قناة "DMC".