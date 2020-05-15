"صحة أسيوط": ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 188 حالة

أكد مصدر بمديرية الشئون الصحية في أسيوط، اليوم الجمعة، خروج 21 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بالمدينة الجامعية بالمحافظة، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس وخروجهم من عزل المدينة الجامعية إلى 188 حالة.

وأضاف المصدر، أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي بالمحافظة تخضع للرعاية الطبية الدقيقة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.

وأشار المصدر إلى تشكيل فرق من الطب الوقائي والأمراض المعدية والترصد لمتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد" بالمحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وفى سياق متصل، ذكر المصدر أن 8 حالات أخرى خرجت اليوم الجمعة من عزل مستشفى أبوتيج وأخرى تتحسن تدريجيًا ومن المرجح خروج دفعة أخرى من المتعافين خلال الأيام المقبلة.