محافظ أسيوط: حملات تطهير ورش شوارع وميادين قرية موشا لمواجهة كورونا

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تواصل تنفيذ خطة المحافظة الوقائية وتسيير حملات لتطهير وتعقيم جميع الشوارع والميادين بقرى ومدن ومراكز المحافظة والتأكيد على تطهير جميع الأماكن والقرى التي تظهر بها حالات إصابة بفيروس كورونا فضلًا عن ورش وتعقيم مكاتب البريد وأفرع البنك الزراعي المصري وماكينات الصراف الآلي وكافة المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية بجميع المراكز لحماية العاملين بها والمترددين عليها.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بالاستعانة بمعدات وفرق التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومعدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة لافتًا إلى تكليف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للإشراف والمتابعة على أعمال التعقيم والتطهير موضحا أن هذه الاجراءات تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية للوقائية وحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بناءاً على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء.

وانطلقت أمس حملات مشتركة بين وحدة الانقاذ السريع التابعة للمحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتطهير ورش الشوارع بعدد من القرى والمراكز خلال وقت الحظر.

واستهدفت إحدى الحملات قرية موشا التابعة لمركز أسيوط تحت إشراف اللواء هشام الطويل رئيس المركز والنواب والمساعدين ورئيس القرية كما استهدفت حملة أخرى قرية المعابدة بمركز أبنوب بمشاركة تاج الدين أبوسداح رئيس المركز فضلا عن حملة بقرية عرب الجهمة بمركز القوصية بمتابعة هويدا شافعي رئيس المركز فيما شهد حي غرب أمس حملة لتطهير وتعقيم شوارع وميادين الحي بمشاركة شركة أسمنت أسيوط "سيمكس" حيث تم تطهير مستشفى الحميات ومعهد جنوب الأورام ومنطقة منشية الأمراء وشارع جسر السلطان وشارع يسري راغب وتفرعاتهم وذلك تحت إشراف محمد بشير رئيس الحي ونواب مساعدي الحي.