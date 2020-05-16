واشنطن وجدة ودبي.. الجسر الجوي الاستثنائي للطيران يسير 3 رحلات اليوم

أعلنت وزارة الطيران المدني، مد جسرها الجوي، اليوم، لتسيير 3 رحلات استثنائية، إلى كل من "واشنطن وإسطنبول وجدة ودبي"، وعدد رحلتين عودة تصل يوم الأثنين الموافق 18 مايو الجاري، إلى أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة المصريين العالقين من الخارج.

وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة، أن شركة مصر للطيران سوف تسير وحدها 3 رحلات، على أن تقلع من مطار القاهرة الدولي، متجهة إلي العاصمة واشنطن وجدة، ودبي، بينما تسير شركة أيركايرو، رحلتين عودة من مدينة أبوظبي الي مطار سفنكس الدولي، فيما تعود رحلات دبي وجده وواشنطن إلى مطار مرسى علم الدولي، لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن يتم حجز العائدين بأماكن العزل، لمدة 14 يوما، وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وفي السياق نفسه، يستقبل مطار القاهرة الدولي اليوم، 3 رحلات استثنائية، قادمة من الكويت، يسيرها الطيران الكويتي عبر شركة الخطوط الكويتية، وشركة الجزيرة.

ومن المتوقع، أن تقل الرحلات الاستثنائية الثلاثة حوالي 480 مصري، ليصل إجمالى عدد المصريين العائدين من الكويت 6000.

كان السفير طارق القوني سفير مصر بدولة الكويت، صرح بانتهاء عملية المغادرة للمصريين مخالفي الإقامة اليوم السبت، وذلك بتسيير آخر ثلاث رحلات، ليصل العدد الإجمالي إلى حوالي 6 آلاف مصري، كانوا في مراكز الإيواء، وعادوا إلى وطنهم.

وأشار إلى أن عملية الإجلاء التي بدأت في 5 مايو الجاري، برحلتين على متنهما 600 راكب، ثم بـ3 رحلات يومية حتى يوم غد، بمعدل 490 مصري يوميا، تمت بانتظام وسلاسة رغم الظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة "كورونا".

وكانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

وكانت الحكومة المصرية، أعلنت وجود تعاون مشترك بين عدة وزارات لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.