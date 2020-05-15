"صحة الشرقية" تكثف حملات التطهير اليومي لمواجهة كورونا

قامت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، بتكثيف أعمال التطهير اليومية لجميع المنشآت الطبية، وغير الطبية، ومحطات السكك الحديدية، ومواقف السيارات، والمحال التجارية، بعد مواعيد الغلق.

كما قامت الفرق الطبية بأعمال التطهير والجرد بجميع الأقسام الطبية بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة، حيث يتم التطهير والرش بالكلور بالنسب المحددة طبقا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية، للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

كما تم تكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ والباعوض، وذلك بإستخدام أجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية، ومكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه العمومية، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، والإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.