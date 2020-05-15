الداخلية تسمح لخالد داوود بالخروج من حبسه لتلقي العزاء في شقيقته

وافقت وزارة الداخلية، على التماس الكاتب الصحفى خالد داوود، رئيس حزب الدستور السابق، للخروج من محبسه بسجن طرة، للمشاركة في مراسم عزاء شقيقته، وتدعى منال، التى توفيت اليوم الجمعة.

وقال مصدر أمني، إن داوود تقدم بالتماس لإدارة سجن طرة بالسماح له بالخروج ليوم، لحضور عزاء شقيقته، وزيارة والده المريض بالسرطان، وتم رفع الطلب لمساعد الوزير لقطاع السجون، الذي وافق على الالتماس.

وأضاف المصدر، تم السماح له بالخروج بصحبة الحراسة اللازمة، مؤكدا أن تلك اللفتة الإنسانية، تأتى فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها، إلى تطبيق المنهج الحديث للسياسة العقابية، وتحقيق كل أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، لما لها من اعتبارات إنسانية واجتماعية.

يذكر أن خالد داوود، محبوس على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، ووجهت له النيابة، تُهم مشاركة جماعة إرهابية في أحد أنشطتها مع العلم بأغراضها، نشر وإذاعة أخبار كاذبة، استخدام حساب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بغرض ارتكاب جريمة نشر أخبار كاذبة.