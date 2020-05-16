يوميات كورونا بالمغرب العربي.. تونس تقترب من الانتصار على العدو الخفي

بلغ عدد إصاباته على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، 4.605.499، فيما وصل إجمالي الوفيات 307.285، ووصلت حالات الشفاء منه 1.739.366، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا.

وتشمل أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها "التي تسيطر عليها المغرب في الغالب" ومدينتي مليلية وسبتة "التي تسيطر عليها إسبانيا وتعدّ جزء من المغرب" وتبلغ مساحتها مجتمعة حوالي 5.782.140 كلم

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، عدم تسجيل أي إصابة بكورونا في البلاد لليوم الخامس على التوالي.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم، أنه تم إجراء 2200 تحليل مخبري خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشارت الصحة التونسية، إلى ارتفاع حالات التعافي من الوباء لـ770 حالة، مع استقرار في حالات الوفاة في حدود 45 حالة وفاة، فيما لا تزال 217 حالة حاملة للفيروس.

ووفقا لموقع "worldometers.info"، فقد بلغ إجمالي الإصابات بكورونا المستجد في تونس 1032.

ارتفاع الإصابات بالوباء في الجزائر إلى 6629 مصابا

وفي الجزائر، أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة الوباء جمال فورار، اليوم، ارتفاع عدد المصابين بالبلاد إلى 6629 حالة إصابة، و536 حالات وفاة.

وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 187 حالة إصابة جديدة، و7 حالات وفاة جديدة، بينما بلغ اجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 3271 حالة.

من جانبه، قال وزير الصحة الجزائري عبدالرحمن بن بوزيد، إلى أن انخفاض عدد المرضى في الرعاية المركزة والانعاش والموجودين تحت أجهزة التنفس الصناعي وارتفاع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء يوميا كلها مؤشرات إيجابية.

وأوضح بن بوزيد، أن اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي كورونا المستجد أوصت بضرورة منع الزيارات الجماعية للمرضى في المستشفيات من قبل الجمعيات والمواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

وأضاف بن بوزيد في تصريحات اليوم، أن اللجنة أوصت أيضا بتأجيل إجراء عملية الختان الجماعية للذكور التي عادة ما تتزامن مع ليلة 27 رمضان "ليلة القدر" لعدم موافقة هذا الإجراء مع التدابير الصحية الجارية لتفادي انتشار الوباء، مؤكدا ضرورة ارتداء الكمامات كوسيلة لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة "كوفيد 19" والحفاظ على النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الآونة الأخيرة.

وأشار الوزير الجزائري، إلى أن الحكومة قررت وعلى رأسها رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، تموين الأسواق أسبوعيا بـ7 ملايين كمامة ستوضع في متناول المواطنين بالصيدليات على أن يكون ارتدائها إلزاميا على كل المواطنين في الاماكن العمومية وأوساط العمل.

ارتفاع حالات الشفاء من الوباء في المغرب إلى 3400 حالة

وفي المغرب،أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 90 حالة شفاء جديدة، ليرتفع مجموع الحالات التي تعافت من الجائحة إلى 3383 حالة.

وأشارت الوزارة المغربية، إلى رصد 45 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالوباء إلى 6652 حالة.

وقالت الوزارة المغربية في بيان اليوم، إن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، بلغ 73882 حالة منذ بداية انتشار كوفيد 19" بالبلاد، مؤكدة أنّه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بسبب الوباء، ليستقر إجمالي الوفيات عند 190 حالة.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بكورونا المستجد.

وقال المركز الليبي، في بيان أوردته "بوابة أفريقيا الإخبارية"، اليوم، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسلّم اليوم 94 عينة للكشف عن الوباء، وعقب الفحص المختبري، تبيّن أنّ نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنّه بذلك يستقر إجمالي عدد الإصابات عند 64 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 28 حالة، وبلغ العدد الإجمالي للمتوفين 3 حالات.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في موريتانيا إلى 26.. ووزير الصحة يعزل نفسه

وفي موريتانيا، أعلنت السلطات تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الوباء إلى 26 شخصا.

ووفقا لموقع "worldometers.info" على الإنترنت، بلغت حصيلة وفيات الوباء في البلاد حالتان فقط، فيما وصل حالات الشفاء من كورونا المستجد إلى 7.

وكان وزير الصحة الموريتاني، الدكتور محمد نذير ولد حامد، قرر أمس الخميس، حجر نفسه طوعيا لتفادي اي اختلاط حتى يثبت عدم اصابته بكورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، أن القرار جاء في اعقاب ترأس ولد حامد، لاجتماع حول تدابير توفير الادوية الغير متوفرة في السوق بحضور احد المديرين بوزارة الصحة، زوج احدى المصابات بالوباء والذي تأكدت لاحقا اصابته.

من جانبه، قال وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني الدكتور محمد سالم ولد مرزوك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بمقر الوزارة في نواكشوط إن السلطات قررت الابقاء على إجراءات التخفيف التى اعتمدتها سابقا وإضافة إجراءات أخرى تأطيرية.

وأوضح مرزوك، أن الإجراءات تمثلت في تكليف الشرطة الوطنية والتجمع العام لأمن الطرق يفرض إجراءات احترازية في الأسواق الكبيرة في العاصمة والبالغة 15 بإشراق من السلطات الادارية وبالتعاون مع البلديات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

وأشار الوزير الموريتاني إلى فرض رقابة صارمة عند مداخل ومخارج الأسواق وإلزام المتسوقين باتباع النصائح والتوجيهات اللامزمةـ فرض استخدام الكمامات أو ما يماثلها خاصة في الأسواق، حظر دخول الأسواق وأماكن الازدحام على الأطفال دون سن 12 مع إلزامية الجميع بالتقيد بأقصى درجات التباعد الاجتماعي.

وتابع مرزوك قائلا: "سنصدر الأوامر للسلطات الادارية والأمنية على الحدود بالتعامل بصرامة وحزم مع المتسللين والمتمالئين معهم وفقا للقوانين والنظم المعمول بها".