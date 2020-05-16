لوحته بمتحف الفنون الجميلة.. فيكتور آدم الفائز بجائزة ذهبية

واصلت مبادرة خليك في بيتك وهنجيبلك المتحف لغاية عندك، عرض أهم مقتنيات متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، أون لاين.

وعرضت المبادرة، لوحه للفنان ڤيكتورآدم Victor Adam، الذي يعد واحدا من أهم الفنانين القدماء.

ڤيكتور آدم فنان فرنسي، ولد في باريس عام 1801، هو نجل مصور شهير أيضا هو چان آدم، درس بمدرسة الفنون الجميلة (1814- 1818)، حصل على وظيفة فنان مصور بمتحف ڤرساي الشهير، وجسَّد في ڤرساي العديد من المعارك مثل varroux وcastiglione، استمر في هذا الدور حتى 1838.

اختفى آدم عن الرأي العام تماما، منذ هذا التاريخ، وظهر مرة أخرى في 1846 وكرَّس حياته بعد ذلك للطباعة الحجرية.

فاز بجائزة ذهبية في عام 1824 وأخرى عام 1836 وغيرهما العديد من الجوائز، توفي آدم في فيروفلاي عام 1876.

وقال علي سعيد، مدير متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، إن المتحف مازال يواصل المبادرة التي بدأها منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، وهي عرض المقتنيات أون لاين أمام الجمهور، وذلك للتعرف على جميع المقتنيات والتعرف على الفنانين القدماء.

وأضاف أن متحف الفنون الجميلة، يحاول تثقيف الجميع باللوحات وتاريخهم وتاريخ الفن في مصر، داخل واحد من أهم المتاحف المصرية، التى يتواجد داخل منطقة تاريخية وتراثية.