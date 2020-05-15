الوادي الجديد تسجل إصابة جديدة بكورونا وانتهاء عزل 53 مواطنا

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، تسجيل حالة إيجابية جديدة بمدينة الخارجة ليصبح إجمالي حالات الإصابة 44 حالة، بينما ارتفعت حالات التعافي إلى 19 حالة.

وقال المحافظ، إنه جرى انتهاء مدة العزل المنزلي لـ 53 مواطنا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

وأشار إلى تشغيل خط سيارات الأجرة بين الداخلة والخارجة اعتبارًا من غٍد السبت مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتخفيض عدد الركاب بنسبة 50٪ في الرحلة.

وأضاف المحافظ، أنه يجري اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وأخذ عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض.

كانت محافظة الوادي الجديد، قد أعلنت اليوم الجمعة، عن تعافي 19 حالة، وفحص 292 شخصًا ضد فيروس كورونا وتبين سلبيتهم للمرض.