العناني: 10 فنادق بشرم الشيخ والغردقة جاهزة لاستقبال زائرين خلال ساعات

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة فتحت الباب منذ 10 أيام، للفنادق التي تّرغب في بدء استقبال الزائرين، اعتبارًا من اليوم، وتقدم 173 فندق، بينهم 10 اجتازوا الفحص الفني، وخلال الساعات المقبلة، سيتم صدور لهم تصاريح باستقبال الزائرين الراغبين في الذهاب إليها.

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، الذي يُعرض بشكل استثنائي في شهر رمضان على شاشة "exta news"، أن الـ 10 فنادق، التي تمت الموافقة عليها، متواجدين في مدينتي شرم الشيخ والغردقة، وتم رفض 9 فنادق آخرين لم يستوفوا الشروط المطلوبة.

وأشار وزير السياحة والأثار، إلى أنه غير مسموح لأي فندق بالعمل واستقبال الزائرين، دون توقيع ثلاثي على الشهادة من غرفة الفنادق ووزارة الصحة المصرية ووزارة السياحة والأثار، "دول لما يوافقوا على الشروط، يبقى بنطلع ليهم رخصة ومن حقهم استقبال زائرين، واللي هيخالف كده هيتلغي رخصته".