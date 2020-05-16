بورصة باريس تغلق على ارتفاعٍ طفيف.. وإجمالي وفيات كورونا تصل إلى 27529

أنهت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على ارتفاعٍ طفيفٍ في مؤشرها بنسبة 0.11%، وصعد مؤشر "كاك 40" بمقدار 4.50 نقاط ليصل إلى مستوى 4277.63 نقطة وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 2.8 مليار يورو، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وكانت السلطات الفرنسية، أعلنت في وقت سابق، ارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 141919 بعد تسجيل 563 إصابة جديدة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأشارت السلطات الفرنسية، إلى تسجيل 104 وفاة جديدة بالوباء ليرتفع الإجمالي إلى 27529.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إن عدد المصابين بكورونا وصل، أمس الجمعة، إلى 181 ألف شخص فيما لا يزال 19861 مريضا ما زالوا في المستشفى لإصابتهم بالوباء من بين 20463 أمس الأول الخميس بالإضافة إلى 2203 مريضا في وحدات العناية المركزة مقارنة بـ 2299 مريضا أمس الأول الخميس.

وأضافت الوزارة أنه خرج 60448 مريضا من المستشفيات بعد شفائهم من كورونا بالمقارنة مع 59605 خرجوا أمس الأول الخميس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وشددت الصحة الفرنسية على أن كورونا المستجد "لا يزال نشطًا" وحثت على توخي الحيطة واتخاذ الإجراءات الوقائية باستمرار.