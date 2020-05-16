"العدل" تخصص أرقام للقضاة المصابين بكورونا وتتعاقد مع مستشفى للعلاج

قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، تخصيص أرقام تليفونات للتواصل معها في حالة ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالنسبة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.

وقالت وزارة العدل، فى بيان لها منذ قليل، إنه اتساقًا مع خطة وزارة العدل فى التعامل مع فيروس كورونا، ونظرًا لإصابة بعض القضاة بالفيروس، قرر وزير العدل، تخصيص أرقام تليفونات للتواصل مع الوزارة في حالة ظهور أعراض الإصابة.

وتم تشكيل فريق للتواصل مع القضاة المصابين، من المستشار وليد سليمان على رقم: 01006061071 و 01279969662 والمستشار ياسر فيصل على رقم 01157571414، والمستشار محمد عبد الحميد على رقم 01222145929، ومحمد سعد على رقم 01091000194، وشريف الحريري على رقم 01000841241.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم الإعلان منتصف الأسبوع الجاري عن المستشفيات التى تعاقدت الوزارة معها للعلاج من الفيروس، داعين الله بالشفاء للقضاة وجميع المواطنين المصابين بالفيروس.