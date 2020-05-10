وزير العدل يوجه الدعوة لعقد اجتماع مجلس الهيئات القضائية الثلاثاء

وجه المستشار عمر مروان وزير العدل الدعوة لانعقاد مجلس الهيئات القضائية الثلاثاء، وذلك لعرض نتائج اجتماعه مع رئيس الجمهورية الذي عُقد يوم الثلاثاء الموافق 28 إبريل الماضي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى منها الاستعداد لعودة العمل بالمحاكم، مع وضع خطة لإتخاذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والعمل على زيادة معدلات الإنجاز وميكنة منظومة التقاضي.

جدير بالذكر أن المجلس يرأسه رئيس الجمهورية ويحل وزير العدل محله عند عدم حضور الرئيس، وعضوية كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة استئناف القاهرة، النائب العام، رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبأمانة عامة يرأسها مساعد أول وزير العدل.