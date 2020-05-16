أستاذ مناعة: حمامات السباحة تقتل فيروس كورونا لاحتوائها على كلور

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إنه حتى الآن، لم يثبت انتقال فيروس كورونا بين مستخدمي حمامات السباحة أو البحار: "حمامات السباحة بيكون فيها كلور، وبتقتل الفيروس".

وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن انتقال فيروس كورونا، قد يحدث خلال اجتماع المواطنين على الشواطئ، والحديث فيما بينهم.

وأوضح أن الشواطئ، مكان للتجمعات، ولا يوجد من يجلس على الشاطئ وحده: "اجتماع رئيس مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل، فرصة لما تم عمله من إنجازات في الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، خلال الفترة الماضية، يجب أن يستكمل بقرارات أخرى جديدة في هذا الإطار، وليس فتح الشواطي أمام المصيفين".