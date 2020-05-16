النادي يؤكد إصراره على إرساء العدل في الذكرى الـ5 لاستشهاد قضاة العريش

تحل اليوم الذكرى الخامسة، لاستشهاد قضاة العريش في مايو 2015، على أيدي الإرهابيين، حيث استهدف شرذمة من الإرهابيين القتلة السيارة التي تقل قضاة.

وأسفر الحادث عن استشهاد القاضي مجدي محمد مبروك، والقاضي عبدالمنعم محمد عثمان، والقاضي محمد مروان عبدالله شقيق المستشار عمر مروان وزير العدل الحالي، كما استشهد أيضا، قائد السيارة شريف محمد حسين، وإصابة القاضي أيمن سعيد مصيلحي.

وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، أكد أن هذه الذكرى ستظل تلقي بظلالها الحزينة على قلوب القضاة، كلما وقعت عيونهم على هذا التاريخ في كل عام.

وأضاف: "وإذ يستذكر نادي قضاة مصر هذه الذكرى الأليمة ليؤكد على أن قضاة مصر لم ولن ينسوا شهداءهم الذين جادوا بدمائهم الزكية دفاعا عن أدائهم رسالتهم السامية داعين الله أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يرزقهم الفردوس الأعلى".

وشدد النادي، على أن هذه الذكرى رغم ما تحمله من قسوة وبشاعة، إلا إنها لن تزيد قضاة مصر إلا مثابرة وإصرارا على مواصلة إرساء دعائم العدل في المجتمع، وستضحى آلامها مثل ذرات الرمال، تتطاير أمام إرادتهم وعقيدتهم وإيمانهم، بأن يصدحوا بكلمة الحق في وجوه الظالمين، مؤكدين أن هذه المخططات المارقة المشينة التي لا تعبر إلا عن قلوب سوداء أعمتها الكراهية، وسيطر عليها الشيطان الرجيم، لتنفيذ مخططاتها الخبيثة في زعزعة أمن واستقرار مصر، والنيل من الدولة وسلطاتها، لن تثنيهم أبدا عن استكمال عطائهم، ومواصلة أداء أسمى وأنبل رسالة عرفها التاريخ، وهي رسالة تحقيق العدل وإقرار الحق.