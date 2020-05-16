البرازيل: حصيلة يومية قياسية لإصابات كورونا وارتفاع الوفيات إلى 14817

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، تسجيل 15305 إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، و824 وفاة، ليتجاوز إجمالي الوفيات الـ14 ألف حالة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارة الروسية.

وحسب معطيات وزارة الصحة، فإن عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد، ارتفع من 13993 إلى 14817 حالة خلال اليوم الأخير.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات، من 202 ألف و918 حالة، أمس الأول الخميس، إلى 218 ألفا و223 حالة أمس الجمعة.

وفي وقت سابق، قدم وزير الصحة البرازيلي، نيلسون تيتش، استقالته من منصبه وسط تدهور حاد للأوضاع الصحية في بلاده على خلفية انتشار متسارع لكورونا المستجد.

وأعرب الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس لولا دا سيلفا، عن تخوفه من حدوث "إبادة" لشعب بلاده بسبب المعارضة الشديدة التي يبديها الرئيس الحالي جاير بولسونارو لاجراءات الحجر ضد الفيروس.

وتعتبر حصيلة أمس الجمعة، للإصابات الجديدة، الأكبر منذ بدء انتشار الوباء في البلاد في 25 فبراير الماضي.

وتشهد البرازيل انتشارا متسارعا للوباء، حيث أعلنت أمس الأول الخميس، عن تجاوز عدد الإصابات عتبة الـ 200 ألف حالة مع مضاعفة عدد الحالات خلال 11 يوما فقط.

أما حصيلة الوفيات، فقد تخطت عتبة الـ10 آلاف يوم 9 مايو مع تسجيل مضاعفة العدد في غضون أقل من أسبوعين أيضا.