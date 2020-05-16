رئيس "الوطنية للطرق": السيسي زار طريق "القاهرة- السويس" أمس

قال اللواء مجدي أنور، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، زار أمس طريق "القاهرة- السويس"، الرابط بين مدينتي الرحاب والشروق، موضحًا أن الطريق به 14 حارة يمين وشمال، وكان للرئيس بعض الملاحظات على عدم اتساع الطريق، وقال "احنا بنضيق على نفسنا ليه، ما نعمل 25 حارة، إحنا بنعمل لقدام".

وأضاف "أنور"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن مكان بوابات الطريق، التي يتم فيها تحصيل رسوم المرور، تم وضعها بعناية وبشكل حضاري، وتم مراعاة اختيار مكان تلك البوابات، "مش عشان تحصيل الرسوم، دي ليس لها قيمة بالمرة، ولكن وضعت في هذا المكان لظروف أمنية، وبها تمركزات أمنية".

وتابع: "البوابات دي فيها كاميرات عشان تفحص كل شيء، ويتم من خلالها رصد السيارات المسروقة، أو صد أي سير سيارة مشبوهة تتبع جهات إرهابية، وده كله في صالح المواطن، وفيها كاميرات تجيب اللي قاعد في العربية، والموظف اللي بيتعامل معاه، عشان نضمن ميحصلش أي تجاوز".