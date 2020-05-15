وزير الأوقاف يهنئ السيسي بمناسبة ليلة القدر

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ليلة القدر، التي علمنا رسول الله "صلى الله عليه وسلم" أن نلتمسها في العشر الآواخر من رمضان.

وقال الوزير، في بيان له، نسأل الله للرئيس السيسي، تمام السداد والتوفيق، داعيًا الله أن يجعلها أيامًا مباركة على مصرنا العزيزة، وعلى سائر بلاد العالمين.

كما هنأ وزير الأوقاف الشعب المصري كله بهذه المناسبة الجليلة، سائلًا الله "عز وجل" أن يؤتي كل إنسان سؤله في الخير.

ودعا وزير الأوقاف، إلى اغتنام هذه الأيام المباركة في الاجتهاد في الدعاء برفع الكرب وكشف البلاء عن البلاد والعباد، وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، إنه القادر على ذلك، وما هو على الله "عز وجل" بعزيز.