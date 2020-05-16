عاجل.. إيطاليا: السماح بالسفر من وإلى البلاد اعتبارا من 3 يونيو المقبل

اعلنت السلطات الإيطالية، السماح بالسفر من وإلى البلاد اعتبارا من 3 يونيو المقبل، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، فجر اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

إيطاليا تسجل تراجعا للوفيات والإصابات اليومية بكورونا

وكانت إيطاليا، سجلت حسب المعطيات المنشورة، أمس الجمعة، تراجعا نسبيا لوتيرة ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مقارنة مع إحصائيات أمس الأول الخميس.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية - إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 242 حالة جديدة، وبلغ 31610.

وأشار هذا الرقم إلى تراجع طفيف لمعدل الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا على أساس يومي، حيث سجلت في البلاد حسب الإحصائية المنشورة يوم 11 مايو 179 حالة، وفي 12 مايو 172، وفي 13 مايو 195، وفي 14 مايو 262، وفقا لما ذكرته وكالة انباء"الشرق الاوسط".

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 789، مقارنة مع 888 في إحصائية 13 مايو، و992 في 14 مايو، ليصل العدد الإجمالي إلى 223885.

وأشارت هيئة الدفاع المدني إلى تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية من 76440 إلى 72070، مشددة على استمرار انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة، حيث تراجع هذا المؤشر من 855 إلى 808.كما أفادت بزيادة عدد المتعافين بواقع نحو 5000 آلاف حالة، حيث ارفع المؤشر من 115228 إلى 120205 أشخاص، بينما بلغت حصيلة الفحوص التي تم إجراؤها نحو 1.86 مليون.