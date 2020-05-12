172 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية مساء الثلاثاء، تسجيل 172 حالة وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، (بالأمس كانوا 179)، ليصل إجمالي الوفيات بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ بدء حالة الطوارئ الصحية، إلى 30 ألفا و911 وفاة.

وأكدت بيانات هيئة الدفاع المدني الجديدة - في بيان أوردته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء - استمرار انخفاض المرضى بوحدات العناية المركزة حيث تراجع عددهم اليوم الى 952 (أقل بـ47 عن الأمس) وذلك بعد يوم من تسجيل أقل من ألف مريض بالعناية المركزة، وهو الرقم الأدنى منذ 10 مارس الماضي.

كما تشير البيانات الى تراجع عدد مرضى (كوفيد - 19) للعلاج بالمستشفيات، حيث لا يزال يتواجد 12 ألفا و865 شخصًا مع أعراض بالمرض، بعد خروج 674 في الـ24 ساعة الماضية.

وتبقى الحالات الايجابية (بدون أعراض أو مع أعراض خفيفة) قيد الحجر المنزلي 67449 شخصا (501 أقل مقارنة بالأمس).

وتماثل للشفاء في الساعات الـ24 الأخيرة 2452 شخصا، ليصل عدد المتعافين من الجائحة الى 109 آلاف و39 شخصا.

وأبرزت بيانات الدفاع المدني أن العدد الإجمالي للذين أصيبوا بالجائحة، (أي الضحايا والمتعافون والحالات الإيجابية حاليًا) 221 ألفا و216، بعد تسجيل 1402 إصابة جديدة (بالأمس الحالات الجديدة كانت 744).