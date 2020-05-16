إصابة 25 شخصا في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق السخنة

أصيب 25 شخصا بحادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل مقطورة بطريق الأدبية-العين السخنة، اليوم السبت، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي.

كان اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تامين الطرق بوقوع حادث تصادم أتوبيس لأحد الشركات أثناء الذهاب إلى الوردية مع سيارة نقل مقطورة أمام شركة مطاحن ٥ نجوم بطريق الأدبية- العين السخنة.

وقال مصدر طبي في السويس، إن عدد المصابين الذين وصلوا مستشفى التأمين الصحي هو 25، لافتا إلى أن مازالت سيارات الإسعاف تقوم بنقل المصابين .

وأضاف مصدر طبي في السويس، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مستشفى التأمين الصحي رفعت حالة الطوارئ واستعد جميع الأطباء وفتحت غرفة العمليات للحالات التي تحتاج إلى تتدخل جراحي.