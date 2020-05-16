برلماني يطلق مبادرة لتشجيع العلماء على إيجاد علاج لـ كورونا 

أطلق النائب البرلماني الدكتور نضال السعد، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والأثار بمجلس النواب، مبادرة إعلامية جديدة بعنوان "بالعلم يحيا الوطن"، وجه من خلالها الدعوة لكل علماء مصر الأجلاء لتفعيل دورهم المهم في إطار رعاية ودعم الدولة لتطوير كفاءة البحث العلمي لإيجاد حل وعلاج لفيروس كورونا المنتشر حاليا، ويمثل خطرا كبيرا على حياة المصريين وكل شعوب العالم تقريبا، وإزالة الأثار الصحية والاجتماعية المترتبة على انتشار هذا الوباء الخطير.

أضاف "السعيد" في تصريحات صحفية، في سياق حملة "بالعلم يحيا الوطن"، التي أطلقها صباح اليوم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية: "إننا جميعا ننتظر ويترقب العالم كله صحوة العلماء لتأدية دورهم المنوط بهم في ظل هذه الأزمة وإنقاذ حياة ملايين البشر، كما سنظل بحاجة إلى التعليم القوي المتطور الذي يشخص ويعالج المرض، وسنظل بحاجة إلى العلم الذي يحارب الجهل والفقر ويقضي عليهما، إنه وقت العلم والعلماء، وربما يكون هذا الوباء فرصة متاحة للتقدم وإحراز السبق في كل المجالات الطبية والعلمية".

وتابع: "أننا جميعا نعمل من أجل مصر مواطنون ومسئولون، وأن الدولة لا تألو جهدا ولا إنفاقا في سبيل تخطي أزمة كورونا والتي كلفت ميزانية الدولة حتى الآن أكثر من 10 مليارات جنيه، ولا يزال لدينا الكثير من المهام الصعبة لتخطى هذه الجائحة، يأتي في مقدمتها رعاية ودعم وتشجيع البحث العلمي في مجال الكشف عن علاج آمن وسريع لهذا الفيروس الخطير وما يسببه من آثار صحية ونفسية واجتماعية خطيرة، ونحن واثقون في نجاح مصر بإذن الله في تخطي عواقب هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن بشرط تكاتف الجميع من أجل هذا الهدف الذي أصبح بمثابة هدف قومي لإنقاذ حياتنا ومستقبلنا.. حفظ الله مصر من كل سوء".