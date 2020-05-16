طبيب مناعة: التباعد الاجتماعي شرط أساسي لتطبيق خطة التعايش مع كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بطب عين شمس، إنَه إذا كان الجميع يفكر في إحداث توازن بين الصحة والاقتصاد فمن الضروري الالتزام بالإجراءات الاحترازية ووسائل النظافة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ما من شأنه الحفاظ على الصحة وفي نفس الوقت القيام ببعض النشاطات التي تدير دخل وتعيد الحياة الاقتصادية دون خسائر.

وأضاف "عقبة" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة extra news، أن الدولة وضعت خطة تتكون من 3 مراحل كل مرحلة تراعي الالتزام بأساليب الوقاية على أعلى مستوى، ولكن يلزم الخروج من مرحلة متشددة إلى مرحلة متوسطة، هو ضرورة انخفاض أعداد المصابين بالفيروس على مدى أسبوعين متتاليتين، موضحا أن المرحلة المتوسطة تتضمن الالتزام بكل أساليب الوقاية والإجراءات الاحترازية بعدم التزاحم والتباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن المقصود بالوقاية هو عدم وجود تقارب جسدي وغير ذلك سيساعد على انتقال العدوى بين الناس عن طريق الرذاذ، وضرورة ارتداء الكمامات، حيث تهدف كل هذه الإجراءات صحة المواطن، موضحا أن كل دول وضعت لنفسها خطة للتعايش مع فيروس كورونا حيث الظروف الاقتصادية والصحية، ضاربا بريطانيا مثالا والتي وضعت خطة للتعايش مع كورونا مكونة من 5 مراحل، مؤكدا أن خطة التعايش التي وضعتها الحكومة ممتازة، حيث تتضمن كل مرحلة تقييم عن تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومدى الوعي الصحي، وهذه شروط الانتقال من مرحلة إلى مرحلة.