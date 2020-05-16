اليوم.. وزير الشباب والرياضة يفتتح ويتفقد عددا من مراكز الشباب بسمنود

يستقبل الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لافتتاح وتفقد 8 مراكز شباب بمركز سمنود، والمشاركة في مناقشة رسالة ماجستير بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا.

ومن المقرر أن يفتتح وزير الرياضة، ملعب مركز شباب ميت عساس، وملعب مركز شباب كفرحسان، ومركز شباب طليمة، وملعب مركز شباب مدينة سمنود .

كما سيتفقد الوزير مع المحافظ، مركز شباب الناوية، ونادى سمنود الرياضى، ومركز شباب الناصرية، ومركز شباب الراهبين.

جاء ذلك استجابة لمطالب الآلاف من مواطني قرى مركز سمنود بتطوير ملاعب مراكز الشباب تلبية لأطفالهم وذويهم وشباب المركز.