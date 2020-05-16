تعقيم 801 منفذ بيع لتذاكر القطارات بمحطات السكة الحديد بسبب كورونا

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، صباح اليوم، تنفيذ إجراءاتها الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، من خلال تعقيم القطارات قبل انطلاق الرحلات وتطهير المحطات ومنافذ بيع التذاكر وتعقيم مكاتب الإدرايين.

وقال سيد عيسى رئيس شركة الخدمات المتكاملة للنظافة والأمن التابعة لهيئة السكة الحديد، إن أعمال التطهير والتعقيم للقطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر تتم بصورة دورية، مشيرا إلى أن الشركة حريصة على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لتوفير الحماية والسلامة للجمهور المسافر على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحرى.

وأضاف عيسى، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه تم تعقيم وتطهير نحو 801 منفذ لبيع التذاكر بمختلف المحطات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أن جميع القطارات تخضع إلى أعمال التعقيم قبل إنطلاق الرحلات، موضحا أن الجميع في الشركة يعملون من أجل تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

وأشار رئيس شركة الخدمات المتكاملة للنظافة والأمن، إلى أنه تم لصق منشورات بالمحطات وداخل عربات القطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التي تم لصقها في المحطات والقطارات، إن الحالات المشتبه في إصابتها هي أي شخص يعاني من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أي مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التي تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أي مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هي المشتبهة التي تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أي حالات مؤكد يشتبه في إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.