الاتحاد الأوروبي يدين عمليات الحفر التركية قبالة سواحل قبرص

أدان الاتحاد الأوروبي تحركات تركيا قبالة سواحل قبرص في إطار نزاع مرتبط بالتنقيب عن حقول الغاز، متهما أنقرة بـ"مفاقمة" الخلافات.

وقال وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، أوردته قناة "فرانس 24"، اليوم، "نأسف لأن تركيا لم تتجاوب مع النداءات العديدة للاتحاد الأوروبي لوقف مثل هذه النشاطات"، مطالبين تركيا بضبط النفس، والتخلى عن هذا النوع من التحركات واحترام سيادة قبرص وحقوقها السيادية.

ورحب الوزراء الأوروبيون بجهود قبرص من أجل التفاوض حول هذا الخلاف، مؤكدين أن "التصعيد الأخير في التحركات التركية يسير مع الأسف في الاتجاه الخاطئ".