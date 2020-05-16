برلماني يطالب بمزيد من الإجراءات المشددة ضد كورونا في القرى

أشاد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بالبرلمان، بالإجراءات المشددة التي تتخذها الدولة لإجبار المواطنين على الالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية، ودراستها لمزيد من الإجراءات لحماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك ليس فقط بالعاصمة، ولكن شهدت المحافظات حالة من الانضباط الشديد للمحافظة على صحة الجميع.

وأضاف النائب أن منح وزارة التنمية المحلية لكل محافظ الحق في اتخاذ القرارات والعقوبات المناسبة لمنع انتشار فيروس كورونا داخل محافظته، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، سمح باتخاذ اللازم لتحجيم انتشار المرض، خاصة وأن العديد من قرى المحافظات تشهد معدلات أعلى من الأمية وانخفاض مستوى الوعي الصحي، لذلك يلزمها مزيد من الإجراءات المشددة

وأكد "بركات"، في بيان له، أن ما تتخذه محافظة المنوفية من إجراءات وقائية هو محل إشادة من الجميع، حيث تحتل المركز الأول في تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمباني والمنشآت الحكومية والخدمية والمدارس ودور العبادة والشوارع العامة وأماكن التجمعات، كما احتلت المراكز الأولى من حيث غلق قاعات الأفراح والنوادي المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدا أهمية تلك الخطوات، خاصة بعد تصدرها أعلى محافظات الدلتا بعدد المصابين بالفيروس.