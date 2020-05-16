إيطاليا ترفع قيود السفر من وإلى البلاد اعتبارا من 3 يونيو

أقرت الحكومة الإيطالية مرسوما بشأن استئناف السفر من وإلى البلاد اعتبارا من 3 يونيو المقبل، لكن المرسوم يشمل الرحلات مع دول أوروبية فقط.

وحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن القرار يشمل السفر بين إيطاليا والدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي ومنطقة شينجن، بما فيها سويسرا وموناكو، وذلك دون إلزام القادمين بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ويهدف الإجراء إلى إنعاش الحركة السياحية في إيطاليا.

وفي الوقت ذاته من المتوقع أن تبقى حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية مغلقة حتى 15 يونيو المقبل على الأقل، حين ستتخذ المفوضية الأوروبية قرارا بشأن إعادة فتح الحدود أو تمديد الإغلاق الذي تم فرضه لمنع انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن بعض الدول الأوروبية قد بدأت بتخفيف القيود المفروضة على السفر، وقد بات السفر ممكنا بين دول البلطيق، وكذلك عبر الحدود بين ألمانيا والنمسا وسويسرا.