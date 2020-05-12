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محمود مسلم

إيطاليا: وفق أكثر التوقعات تفاؤلا سيكون لقاح كورونا جاهزا بربيع 2021

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أ ش أ
11:05 م | الثلاثاء 12 مايو 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

أعلن مسؤول صحي إيطالي أن أكثر التوقعات تفاؤلا تتحدث عن لقاح لفيروس كورونا في ربيع العام المقبل.

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن المدير العلمي لمستشفى (سبالانزاني) للأمراض المعدية في روما، جوزيبي إيپّوليتو، في تصريحات إذاعية الثلاثاء، قوله ان "علينا أن نجد اللقاح أولا دون تجاوز الخطوات"، مشيرا إلى أن "البحوث جميلة لأنها تضع كثيراً من الناس في وضع يسمح لهم بتنفيذ اكتشافات مهمة".

وأضاف المسؤول بمستشفى (سبالانزاني) "يبدو لي إفراطا في التفاؤل قول أننا سيكون لدينا لقاحاً قبل نهاية العام، وسنكون قادرين على تغيير حياتنا".

وخلص إيپّوليتو إلى أن "اللقاحات هي إحدى أكبر الاستثمارات التي تقوم بها الدول في مجال الصحة العامة، بل “أنها موضوع تتحرك من حوله أعمال كثيرة أيضًا".