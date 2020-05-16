27 مصابا إجمالي ضحايا حادث "طريق السخنة"

بلغ عدد المصابين جراء حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل "مقطورة" بطريق "الأدبية - السخنة" بمحافظة السويس، صباح اليوم السبت 27 حالة.

وكان اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم أتوبيس "كوستر" أثناء نقل العاملين إلى وردية العمل بإحدى الشركات الموجودة بطريق السخنة مع سيارة نقل مقطورة أمام شركة مطاحن 5 نجوم.

وقال مصدر طبي في السويس، إنه جرى الدفع بـ 16 سيارة خلال 8 دقائق، حيث جرى نقل 27 مصابا حالتهم مستقرة إلى المستشفى العام، وتنوعت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات واشتباه كسور.