انطلاق 3 رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج

أقلعت قبل قليل 3 رحلات استثنائية سيرتهم وزارة الطيران المدني، ضمن جسرها الجوي اليوم السبت، إلى كل من واشنطن وإسطنبول وجدة ودبي، لإعادة المصريين العالقين في الخارج بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ومن المنتظر أن تستقبل المطارات المصرية رحلتين لإعادة المصريين العالقين بالخارج يوم الإثنين المقبل، قادمتين من إمارة أبوظبي بالإمارات.

وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة، أن شركة مصر للطيران سوف تسير 3 رحلات، على أن تقلع من مطار القاهرة الدولي، متجهة إلى واشنطن وجدة و دبي، بينما تسير شركة ايركايرو رحلتين عودة من مدينة أبوظبي إلى مطار سفنكس الدولي، فيما تعود رحلات دبي وجدة وواشنطن إلى مطار مرسى علم الدولي لإعادة المصريين العالقين هناك، على أن يجري حجز العائدين بأماكن العزل، لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وفي السياق نفسه، يستقبل مطار القاهرة الدولي اليوم 3 رحلات استثنائية قادمة من الكويت، يسيرها الطيران الكويتي عبر شركة الخطوط الكويتية، وشركة الجزيرة.

ومن المتوقع أن تقل الرحلات الاستثنائية الثلاثة 480 مصريا، ليصل إجمالى عدد المصريين العائدين من الكويت إلى 6 آلاف.

كان طارق القوني سفير مصر بالكويت، صرح بانتهاء عملية المغادرة للمصريين مخالفي الإقامة غدا السبت، بتسيير آخر ثلاث رحلات، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 6 آلاف مصري كانوا في مراكز الإيواء، وعادوا إلى وطنهم، مشيرًا إلى أن عملية الإجلاء التي بدأت في 5 مايو الجاري برحلتين على متنهما 600 راكب، ثم بـ 3 رحلات يومية حتى يوم غد، بمعدل 490 مصريا يوميا، جرت بانتظام وسلاسة رغم الظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة "كورونا".

وكانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن وجود تعاون مشترك بين وزارات عدة لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.