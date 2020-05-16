توريد 74 ألف و690 طن قمح بصوامع أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جرى توريد 74 ألفا و690 طن قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن.

وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من حصاد 210 آلف فدان منزرعة بالقمح حتى الآن من إجمالي 226 ألف و683 فدانا، لافتا إلى استلام الأقماح من المزارعين في 27 مركز تجميع وصومعة وهنجر وشونة.

وجه بتسهيل كافة الإجراءات لاستلام الأقماح من المزارعين والمتابعة المستمرة من اللجنة الخماسية، التي جرى تشكيلها لأعمال التوريد والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى 15 يوليو 2020 وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة.