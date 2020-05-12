توريد 61 ألف طن قمح بأسيوط

تواصل صوامع ومراكز التجميع بمراكز وأحياء محافظة أسيوط استلام محصول القمح من المزارعين بانتظام، ودون أية عقبات، وذلك بـ27 مركز تجميع وصومعة وهنجر وشونة.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن إجمالى ما تم توريده منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن 61 ألف و472 طن قمح، لافتًا إلى حصاد 200 ألف فدان مزروعة بالقمح.

وشدد محافظ أسيوط على تكثيف حملات المتابعة الميدانية لأعمال الحصاد والتوريد، وتسهيل كافة الإجراءات أمام المزارعين لتوريد محصول القمح وفقًا للضوابط التي تم وضعها، ومتابعة الأقماح التي يتم توريدها، ومراقبة إجراءات التخزين والتشوين، وتحرير محاضر فورية للمخالفين في حالة توريد أقماح مخالفة لمواصفات الجودة والسلامة، موجهًا بسرعة صرف مستحقات المزارعين المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة.

ومن جانبه، نظم محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط عدة حملات مفاجئة على مراكز التجميع وأفرع البنك الزراعي المصري بالمراكز للوقوف على أعمال التوريد ومراجعة الإجراءات، وشروط التوريد وفقًا لمواصفات الجودة والسلامة، لافتًا إلى تحرير المحاضر الفورية للمخالفين واحالتهم للنيابة العامة.