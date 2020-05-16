محافظ الغربية يطالب رؤساء المدن باستمرار حملات رفع القمامة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، بضرورة التنسيق الكامل مع اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، لرفع الإشغالات وفض التجمعات، ورفع تراكمات القمامة من الطرقات حفاظا على صالح المواطنين.

وشدد رئيس المدينة العمالية بضرورة إزالة جميع الإشغالات بالمدينة، وإعادة الانظباط للشوارع والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

كما وجه رئيس المدينة المهندس عبدالمجيد كامل نائب رئيس المدينة، وبمشاركة الإنقاذ ومجلس المدينة، بإزالة العديد من الإشغالات وفض التجمعات والباعة الجائلين بمنطقة أبو شاهين وشارع البحر الرئيسي، وشارع أبو هرجه.