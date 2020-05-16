سفير الصين: سنقف بحزم مع مصر حتى تتغلب على وباء كورونا تماما

قال سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، إن التعاون مع مصر لمكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" أصبح دافعا جديدا للبلدين لتحرك نحو مجتمع المستقبل المشترك في العصر الجديد.

واضاف ليتشيانج، أن بلاده ستقف بحزم مع مصر حتى تتغلب على الوباء تماما، وجاء ذلك في تصريح له وزعته سفارة الصين بالقاهرة عقب حضور السفير الصيني فجر اليوم تسليم الدفعة الثالثة من المساعدات الطبية الصينية لمصر في مطار القاهرة والتي تتضمن مليون كمامة طبية، و150 ألف كمامة إن 95 "N95"، و70 ألف مجموعة من الملابس الطبية الوقائية، و70 ألف قفاز طبي، بالإضافة إلى 70 ألف كاشف خاص بتحاليل كورونا المستجد، و1000 جهاز قياس درجة حرارة.

وأشار ليتشيانج، إلى أن هذه المساعدات الكبيرة والمخلصة تعتبر تصويتا بالثقة من الحكومة والشعب الصيني لانتصار مصر على مكافحة الوباء بهدف سد الفجوة بين امكانيات الانتاج وجهود مكافحة الوباء.