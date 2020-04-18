السفارة الصينية: سنشارك لقاح كورونا مع مصر عندما نتوصل إليه

قال لي دونج الوزير المفوض للسفارة الصينية بمصر، إن بلاده تعمل ليل نهار للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "أتمنى من الله أن نحقق ابتكار هذا اللقاح، وسنشاركه مع الأصدقاء مثل مصر، ونتمتع بعلاقات متينة، ويمكننا أن نعمل يدًا بيد، لا بالانقسام والعدوانية بيننا".

وتابع: "نعتبر مصر والشعب المصري إخوانًا لنا، وسوف نعمل بكل ما في وسعنا للتعاون مع مصر، وأريد أن أقول إن الإجراءات التي فرضتها السلطات المصرية تدل على أن القيادة قوية جدًا، ومصر دولة كبيرة ولذلك يجب أن يكون هناك قيادة وانضباط للتعامل مع المرض حرصًا على الصحة العامة، تعملون بشكل جيد جدًا وهذا يعود إلى الإعلام أيضًا، وأنا تابعت الكثير من البرامج في هذا الشأن".