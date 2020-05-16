"العدل الأمريكية" تعتزم ملاحقة "جوجل" قضائيا

تعتزم وزارة العدل والمدعون العامون في الولايات المتحدة الأمريكية، البدء في ملاحقات قضائية بحق شركة "جوجل" عملاق محركات البحث في الإنترنت، بسبب ممارسات منافية للمنافسة في مجال الإعلانات.

وأوضحت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، أن التحقيقات ركزت على الأدوات التكنولوجية المستخدمة من قبل "جوجل"، وتعتبر أساسية في العلاقات بين الناشرين والمعلنين.

وكانت الوزارة، وخمسون مدعيا عاما فدراليا أعلنوا، العام الماضي، إجراء تحقيقات حول احتمال أن تكون شركة "جوجل" أساءت استخدام السلطة حيال منافسيها ومستخدميها.

يذكر أنه في الولايات المتحدة، تستحوذ "الفابت" الشركة الأم لـ"جوجل" على ما بين 70 و75 % من إيرادات الإعلانات المرتبطة بعمليات البحث عبر الإنترنت، وفق ما تفيد شركة "إي ماركتر" لدراسات السوق.