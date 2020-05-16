خبير اقتصادي: الدولة تحاول إنقاذ السياحة من كورونا بإجراءات تنشيطية

قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن المبادرة الحكومية لتنشيط قطاع السياحة تأتي لحرص الدولة على تشغيل هذا القطاع الذي يمثل نحو 15% من الناتج المحلي المصري وقد حقق خلال العام الماضى نحو 13 مليار دولار فضلا عن أنه يمثل مصدر دخل أكثر من 3 ملايين أسرة.

وأضاف جاب الله لـ"الوطن"، أن قطاع السياحة شديد الحساسية ويعتبر أكثر القطاعات تضررا من الأزمات، وخاصة بعد أزمة فيروس كورونا التي تسببت في حالة من الركود العالمي في كل القطاعات بشكل غير مسبوق، لذلك تحاول الدولة المصرية إنقاذه بإجراءات تنشيطية.

وتابع أن الدولة حرصت منذ بداية أزمة كورونا على مساندة قطاع السياحة سواء باستفادته من حزم المساندة العامة للمستثمرين أو استفادته من حوافز خاصة، ومؤخرا وضعت الحكومة ضوابط لعودة العمل في المنشآت السياحية بـ25% من طاقتها.