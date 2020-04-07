بسام راضي: السياحة أكثر قطاع متضرر من إجراءات مجابهة كورونا

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن قطاع السياحية في مصر هو أكثر قطاع متضرر من إجراءات مجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن خسائر قطاع السياحة في شهري يناير وفبراير لم يحققها في عقود من قبل، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أقر حزمة قرارات لدعم قطاع السياحة.

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، اجتماعا تناول استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.

وفيما يتعلق بقطاع السياحة، فقد وجه الرئيس باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، فضلا عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناء على ما جرى التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية.

كما وجه الرئيس البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.

كما وجه الرئيس، في ذات السياق، برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا المستجد.