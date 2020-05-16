حملات تعقيم وتطهير لقسم الشرطة والمؤسسات الخدمية بحي ثان الإسماعيلية

أعلن العميد أحمد شعيب، رئيس حي ثان الإسماعيلية، استمرار ومواصلة تنفيذ حملات الرش والتعليم والتطهير لمقر قسم شرطة ثان والشوارع المحيطة بالقسم، تحت إشراف ومتابعة المهندس رمضان السيد نائب رئيس الحي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

وأشار "شعيب" إلى أن الحملة التى تم شنها اليوم السبت، ضمن خطة الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتي يتم تنفيذها يوميا صباحا ومساء بمختلف قطاعات الحي وجميع المؤسسات الحكومية والخدمية لمنع انتشار الوباء والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد رئيس حي ثان الإسماعيلية، أنه يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنظيم حملات نظافة بالشوارع وتعقيم بالمؤسسات الخدمية والمستشفيات وأقسام الشرطة وتعقيم الشوارع الجانبية بالأماكن الشعبية التى بها نسبة كبيرة من المواطنين للوقاية من كورونا.