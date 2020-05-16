المترو يواصل تعقيم القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر بسبب كورونا

واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، صباح اليوم السبت، تنفيذ كل الإجراءات الأحترازية الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير، لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم تعقيم القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر، واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس وخطورته.

وأكد المهندس على الفضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أن الشركة تنفذ كل الإجراءات الخاصة بتعقيم وتطهير القطارات والمحطات، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالشركة لم ترصد أي مشكلات أو معوقات تؤثر على حركة التشغيل، موضحا أن جميع القطارات العاملة بالخطوط الثلاثة للمترو يتم تعقيمها قبل إنطلاق ساعات التشغيل، لتوفير الحماية والسلامة للجمهور.

وقال الفضالي، في تصريحات لـ"الوطن"، إن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة وطبيعية تزامنا مع اليوم الثالث والعشرون من شهر رمضان المبارك، موضحا أنه تم نشر فرق الصيانة والطوارئ على جميع أرصفة المحطات بالخطوط الثلاثة لمواجهة الأعطال الطارئة والعمل على إصلاحها فورا، لعدم تعطل حركة التشغيل، منوها إلى أن هناك التزام كامل من قبل العاملين والمهندسين والفنيين بورش الصيانة التابعة للشركة في تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أثناء إجراءات صيانة القطارات.