30496 طالبا بالصف الأول الثانوي يؤدون الفيزياء إليكترونيا بالبحيرة

انطلقت منذ قليل، ثامن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي العام، حيث يؤدي الطلاب الامتحان إليكترونياً في مادة الفيزياء لمدة ساعة ونصف خلال الفترة من الثانية عشر ظهراً وحتى الثالثة عصراً.

وانعقدت غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف فرعية بجميع الإدارات التعليمية، مع الإعلان عن أرقام تليفونات الغرف ومسؤولي التطوير والمعنيين للتدخل الفوري وحل أي مشكلة قد تطرأ، وتوجيه الطلاب الذين يؤدون الاختبار الإليكتروني من المنازل، بعد أن تم تسليمهم جهاز التابلت وشريحة الاتصال الخاصة به.

وأشار الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب سيقومون بأداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

ويؤدى الاختبار الإليكتروني بالصف الأول الثانوي بمحافظة البحيرة عدد 30496 طالب وطالبة منهم عدد 25678 انتظام وعدد 4818 خدمات.