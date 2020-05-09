مدارس البحيرة تبدأ استلام الأبحاث بخطة مواجهة كورونا

بدأت مدارس إدارات مدن ومراكز البحيرة، اليوم، استلام الأبحاث التعليمية لجميع الصفوف المراحل وفقًا لجداول تسليم البحث المدرسي، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، البدء في تسليم الأبحاث ورقيًا وإلكترونيا.

وقال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن البحيرة التزمت بالقواعد والقرارات والإجراءات التى اتخذتها الدولة أثناء تسليم المشروعات البحثية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح الطلاب.

وأشار إلى توزيع القرار الإدارى رقم 35 بتاريخ 8 مايو الجاري، الذى تضمن التنبيه على مديرى المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية (تعليم عام -تعليم خاص ودولي)، والتربية الخاصة والرسمية لغات والتعليم المجتمعى، بالالتزام بالتعليمات الوزارية الخاصة بتسليم الأبحاث التعليمية.

وقال "سعد"، إن تسليم المشروعات إلكترونيًا على "منصة إدمودو" تعد الطريقة الأفضل صحيًا في ظل هذه الظروف، لافتًا إلى أنه في حال التعذر فقط يكون التسليم ورقيًا بالمدرسة، وفق الجدول الزمني لتسليم المشروعات البحثية.

وأكد أن استلام أبحاث طلاب المدارس الإلكترونية والورقية في أحد الأيام في الفترة من 9 مايو حتى 16 مايو الجاري من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، والتنبيه على الطلاب بإعداد المشروع البحثي وكتابته سواء بخط اليد أو على الحاسب، وفي كلتا الحالتين يقوم الطالب بتحويل ملف المشروع البحثي إلى ملف "PDF" عن طريق التصوير أو الحاسب، على أن يكون اسم الملف هو الرقم التعريفي للطالب إن كان بمفرده أو مع مجموعة.