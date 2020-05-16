ضبط 11500 قرص لعقار الترامادول المخدر قبل تداولهم

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب .. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد الأشخاص (عاطل ، له معلومات مسجلة ، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) تخصص فى الإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه حال إستقلاله سيارة بالقرب من مسكنه بدائرة القسم وبحوزته عدد (11,500 قرص مخدر لعقار الترامادول – مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى .. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (تسعمائة وعشرون ألف جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.