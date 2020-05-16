خبير اقتصادي: حرص الدولة على تنشيط السياحة حافز قوي للمستثمرين

قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قطاع السياحة أكثر القطاعات تضررا جراء أزمة فيروس كورونا الحالية بعد توقف حركة الطيران بين الدول لمنع تفشي الوباء.

وأضاف عبده لـ"الوطن"، أن مبادرة الحكومة لتنشيط السياحة يعد حافزا للمستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية ويساعدهم على الاستمرار ودفع رواتب وأجور العاملين وسد الاحتياجات الأساسية للتشغيل.

وتابع أن الدولة لديها حرص على تنشيط القطاع السياحي؛ لذلك فهي مستمرة في دعمه ومساندة العاملين به حتى يستطيع العودة للعمل بقوة بعد انتهاء فيروس كورونا.

وأكد عبده أن الدولة اتخذت إجراءات لعودة السياحة الداخلية للعمل الجزئي وفق ضوابط صحية، وذلك يعد متنفسا للقطاع الذي توقفت حركته بشكل غير مسبوق جراء أزمة فيروس كورونا.