ترامب يقيل مفتشا في وزارة الخارجية الأمريكية

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة مبكرة من صباح اليوم مفتشًا في وزارة الخارجية فتح تحقيقًا حول وزير الخارجية مايك بومبيو، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المفتش العام ستيف لينيك، أقيل بالفعل فجر اليوم دون أن تذكر أي سبب.

واعتبر النائب الديمقراطي إليوت إنجيل، أن قرار الرئيس الأمريكي قد يكون "عملًا انتقاميًا غير قانوني"، وقال: "إقالة لينيك في أوج تحقيق من هذا النوع يوحي بشدة بأن الأمر يتعلق بعمل انتقامي غير قانوني".

ويقوم بومبيو بالعديد من الرحلات قي العالم في طائرة حكومية برفقة زوجته سوزان بومبيو ما يثير استياء لأنها لا تتمتع بأي دور سياسي.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن لينيك "عوقب لأنه قام بواجبه بنزاهة في حماية الدستور وأمننا القومي" وأن على الرئيس "وقف أسلوبه الانتقامي ضد الموظفين الحكوميين الذين يعملون من أجل الحفاظ على سلامة الأمريكيين لا سيما خلال هذه الفترة من حالة الطوارئ العالمية".

وكان الرئيس السابق باراك أوباما، عين في 2013 لينيك المدعي العام منذ فترة طويلة للإشراف على ميزانية الدبلوماسية الأمريكية البالغة سبعين مليار دولار.