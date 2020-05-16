واشنطن تتهم بكين بمحاولة "صرف الأنظار" عن سوء الإدارة في أزمة كورونا

رفضت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة الدعوة التي أطلقتها الصين، إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الإيفاء بالتزاماتها المالية للمنظمة الدولية، معتبرة أنها محاولة من بكين لـ"صرف الانتباه" عن "سوء الإدارة" خلال أزمة وباء "كوفيد - 19".

وكانت الصين طالبت في بيان، أمس، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "الإيفاء بالتزاماتها المالية بشكل كامل للمنظمة"، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال البيان الذي صدر عن البعثة الصينية في الأمم المتحدة إن "مجموع المساهمات المتوجب تسديدها لميزانية التشغيل وميزانية عمليات السلام بلغ في 14 مايو، 1.63 مليار دولار و2.14 مليار على التوالي".

وأشار البيان الذي يستند إلى تقرير حديث للأمانة العامة للأمم المتحدة واجتماع عُقد الخميس، إلى أن "الولايات المتحدة هي أكبر مَدين ويتوجب عليها دفع 1.332 مليار دولار لعمليات السلام".

وقالت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة إن الصين "حريصة على صرف الانتباه عن التستر وسوء الإدارة لأزمة كوفيد - 19 وهذا مثال آخر".

وأضافت أن "الولايات المتحدة قامت مؤخراً بدفع 726 مليون دولار في إطار التزامها بعمليات حفظ السلام وستدفع الجزء الأكبر من نصيبها في نهاية السنة".

والولايات المتحدة هي أول مساهم مالي في المنظمة، إذ تدفع 22 في المائة من ميزانيتها التشغيلية السنوية التي تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار، و25 في المائة من ميزانيتها السنوية لعمليات السلام (نحو ستة مليارات دولار).

رسمياً، ينبغي على الولايات المتحدة دفع 27.89 في المائة من ميزانية عمليات السلام، لكن بموجب قرار صادر عن الكونجرس يُطبقه الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ 2017. لا تدفع الولايات المتحدة سوى 25 في المائة، مما يؤدي إلى تراكم ديون سنوية تصل قيمتها إلى قرابة مائتي مليون دولار.

وقالت البعثة الأميركية إن إجمالي متأخرات عمليات حفظ السلام بلغ 888 مليون دولار، لكنها أوضحت أن "نحو ثلثي هذا المبلغ هو نتيجة الدفع بنسبة 25 في المائة من 2017 حتى الوقت الحاضر".