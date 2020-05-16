أمن الإسماعيلية يضبط 11400 قرص مخدر قبل ترويجها

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (ثلاثة أشخاص لإثنين منهم معلومات مسجلة ، مقيمين بدائرة مركزى شرطة القنطرة غرب والقنطرة شرق بالإسماعيلية) تخصص نشاطهم فى الإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة القنطرة غرب وبحوزتهم عدد ( 9000 قرص مخدر لعقار التامول – 1000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون - مبلغ مالى – 4هاتف محمول). كما تمكنت الإدارة من ضبط (عاطل له معلومات مسجلة - مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية)، وذلك حال تواجده بالقرب من مسكنه وبحوزته عدد (1400 قرص مخدر لعقار التامول - مبلغ مالى – هاتف محمول). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.