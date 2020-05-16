ضبط طردي بريد بداخلهما 844 قرصا مخدرا و265 جراما من الحشيش

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط 2 طرد بريدي وبداخلهما 844 قرصا مخدرا و265 جراما من مخدر الحشيش.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي والسلطات الجمركية، وجود (طرد بريدي) بداخله كمية من المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرد وبداخله (844 قرصا مخدرا لعقار الترامادول) قادمة من إحدى الدول الأجنبية (لأحد الأشخاص - مقيم بالدقهلية).

وفي سياقٍ متصل، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي والجهات المختصة من ضبط (طرد بريدي) عبارة عن سماعات مرسلة لأحد الأشخاص مقيم بالقاهرة إلى شخص مقيم بإحدى الدول العربية وبتفتيشه عقب تقنين الإجراءات عثر بداخله على (3 قطع لمخدر الحشيش وزنت 265 جرام).